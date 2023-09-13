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16:30, 12 сентября 2023 года Колпнянских школьников отправили на уборку арбузов На школьных грядках, помимо арбузов, зреют чеснок, капуста, свекла, огурцы, помидоры.





Ученики Дубовской средней школы совмещают полезное с приятным. На своем земельном участке они изучают сельхознауку и проводят опыты, попутно собирая хороший урожай, которого хватает и на обеды для учеников, и на продажу. Деньги с реализации получают сами школьники.



Восемь соток отдано под хозяйственные нужды, две – под опытные работы.



Обед в школе благодаря этой работе в среднем выходит дешевле на 20 рублей.



Школа построена в 1987 году. Примечательно, что уже первые ее ученики, в том числе и нынешний директор, начали обрабатывать землю. Традиция сохраняется до сих пор.





Мария Семак



