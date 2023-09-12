Главная » Новости



14:27, 12 сентября 2023 года Мценский чиновник стал участником СВО На защиту Родины встал глава Протасовского сельского поселения Павел Карпов.



Фото из сообщества администрации Мценского района

Глава Протасовского сельского поселения Мценского района Орловской области Павел Карпов стал участником специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации муниципального образования.

"Павел Карпов всегда поддерживал решение президента о проведении спецоперации, и, как настоящий патриот, принял решение служить по контракту", – рассказала глава отдела по организационной работе администрации Мценского района Ирина Харламова. Напомним, что в прошлом году в рамках частичной мобилизации был призван депутат городского совета Орла Владимир Строев.





Артем Ежаков



