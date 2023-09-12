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15:30, 12 сентября 2023 года

Юным орловцам разрешили иметь телефон на учебе

С гаджетами важно не нарушать школьные правила и делать перерывы.


Современные дети не могут обойтись без гаджетов. Здесь важно соблюсти баланс между реальной и виртуальной жизнью. Социальный педагог областного психолого-педагогического центра Кристина Праслова считает, что детям можно давать телефон в школу – для связи. К слову, сами школы уже идут по пути цифровизации.

Для младшеклассников рекомендовано проводить за гаджетами не более полутора часов в день. Каждые 20 минут делать перерыв.

Злоупотребление гаджетами может повлечь ухудшение зрения, осанки, а также спровоцировать проблемы с социализацией.

В защиту гаджетов можно сказать о различных программах, положительно влияющих на развитие детей.

Признаками начинающейся зависимости считаются постепенный уход ребенка от реального мира, увеличение числа часов, проводимых за гаджетами, бурная реакция на попытки забрать устройство – вплоть до истерики, снижение социальных контактов. Чтобы этого не допустить, можно увеличить количество семейных активностей.
 



Мария Семак
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