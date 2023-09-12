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13:30, 12 сентября 2023 года Орловские антимонопольщики включили подрядчика в "черный список" за срыв контрактов Компания должна была капитально отремонтировать дороги в Покровском районе.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловское УФАС России признало ООО «Регионавтодор» недобросовестным подрядчиком. Оно внесено в "черный список" за срыв двух контрактов на капитальный ремонту дорог в Покровском районе. Работы компания должна была завершить до 1 августа.



В свою защиту общество заявило об отсутствии отгрузки щебня со стороны своего контрагента, однако доказательств заключения такого контракта представлено не было.



Как сообщили в УФАС, теперь компания два года не сможет участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд.





Артем Ежаков



