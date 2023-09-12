Главная » Новости



14:30, 12 сентября 2023 года Орловским мобилизованным напомнили порядок возвращения на работу после окончания службы На период их службы за ними сохраняется рабочее место.



Фото: архив "Вести-Орел"

В реготделении Соцфонда России напомнили гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации и которые завершили службу, что возобновить трудовой договор с работодателем нужно в течение трех дней с момента возвращения. На период нахождения в зоне СВО за мобилизованными сохраняется их рабочее место. Расторжение договора со стороны руководства возможно только в случае ликвидации организации, закрытия ИП или истечения срока действия срочного трудового договора.



Заранее уведомить работодателя нужно в том числе для для получения страхового обеспечения по ОМС.





Артем Ежаков



