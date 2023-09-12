Орловским мобилизованным напомнили порядок возвращения на работу после окончания службы
На период их службы за ними сохраняется рабочее место.
Фото: архив "Вести-Орел"
В реготделении Соцфонда Россиинапомнили гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации и которые завершили службу, что возобновить трудовой договор с работодателем нужно в течение трех дней с момента возвращения. На период нахождения в зоне СВО за мобилизованными сохраняется их рабочее место. Расторжение договора со стороны руководства возможно только в случае ликвидации организации, закрытия ИП или истечения срока действия срочного трудового договора.
Заранее уведомить работодателя нужно в том числе для для получения страхового обеспечения по ОМС.