Скоропостижно скончался зампред орловского "Совета солдатских матерей" Олег Солодухин
Он ушел из жизни в возрасте 58 лет.
Фото: архив "Вести-Орел"
11 сентября на 59-м году жизни скоропостижно скончался заместитель председателя орловского "Совета солдатских матерей", юрист, адвокат Олег Солодухин.
"Ушел из жизни талантливый, высококвалифицированный юрист, яркий, замечательный, отзывчивый человек. Олег Викторович успешно решал самые сложные задачи, защищал права призывников, военнослужащих и их родственников, завоевал огромное уважение в коллективе Совета солдатских матерей", – сообщили в организации.