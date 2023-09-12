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14:00, 12 сентября 2023 года В Орловской области заложили интенсивный яблоневый сад К проекту приступили в Дмитровском районе.



Фото: Татьяна Тимохина

В Дмитровском районе приступили к закладке интенсивного яблонего сада. Уже посадили более 70 тысяч саженцев краснодарских сортов "Хани Крисп" и "Вильямс Прайд". Уже через три года они должны дать 50 процентов от плановой урожайности, через четыре года – 100 процентов.



Сейчас продолжается подготовка почвы к посадке орловских сортов. Так же на территории района планируется строительство складов на 10000 тонн и линии переработки.



Проект реализует предприятие ООО "Агропром ЮГ".





Татьяна Тимохина



