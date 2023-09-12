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12:00, 12 сентября 2023 года

Орловский нападающий возглавил гонку бомбардиров первенства СФФ "Центр"

Евгений Рагулькин в текущем сезоне отметился уже 21 забитым мячом.

Фото: архив "Вести-Орел"

Нападающий ФК "Орел" Евгений Рагулькин возглавил гонку бомбардиров первенства Союза федераций футбола "Центр". В 15 матчах игрок забил 21 мяч. В двух играх нападающий оформил "покер" – забил четыре гола в одном матче.

Как сообщает тг-канал "Орловская ласточка", ФК "Орел" в текущем сезоне забил 75 мячей, что на 13 голов больше, чем у ближайшего преследователя.

В данный момент "зелено – белые" занимают третье место в первенстве, проведя 17 игр. Нововоронежский "Атом", идущий следом, отстает на два балла и имеет игру в запасе.

Следующая игра первенства у орловцев пройдет дома против тамбовской "Академии футбола". Матч состоится 23 сентября.


Артем Ежаков
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