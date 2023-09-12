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11:00, 12 сентября 2023 года

Орловские приставы напомнили участникам СВО об их правах

Исполнительные производства в отношении бойцов подлежат приостановлению.


Орловские приставы напомнили участникам СВО, что исполнительные производства в их отношении приостановлены. Речь идет и о тех, кто был мобилизован, и о контрактниках.

Исключение составляют исполнительные производства по алиментам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

После заключения контракта для приостановления исполнительного производства необходимо направить в подразделение судебных приставов территориального органа ФССП России по месту ведения исполнительного производства любым удобным способом, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), соответствующее ходатайство.

В регионе приостановлено более двух тысяч производств в отношении бойцов, участвующих в СВО. Проверить наличие задолженности можно на сайте ведомства в разделе "Банк данных исполнительных производств".


Юлия Сулим
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