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10:30, 12 сентября 2023 года Кромской межрайонный следственный отдел возглавил Евгений Летов Капитан юстиции назначен на должность приказом СК РФ от 8 сентября.



Фото: СУ СК России по Орловской области

СУ СК России по Орловской области объявило о назначении капитана юстиции Евгения Летова на должность руководителя Кромского межрайонного следственного отдела. В него, помимо Кромского района, входят Дмитровский и Троснянский районы.



Евгений Летов начал карьеру с 2015 года. Занимал должности следователя и старшего следователя территориальных следственных отделов следственного управления, замруководителя СО по Советскому району Орла, замруководителя отдела по расследованию особо важных дел, замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел в аппарате следственного управления.





Артем Ежаков



