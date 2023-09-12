Кромской межрайонный следственный отдел возглавил Евгений Летов
Капитан юстиции назначен на должность приказом СК РФ от 8 сентября.
Фото: СУ СК России по Орловской области
СУ СК России по Орловской областиобъявило о назначении капитана юстиции Евгения Летова на должность руководителя Кромского межрайонного следственного отдела. В него, помимо Кромского района, входят Дмитровский и Троснянский районы.
Евгений Летов начал карьеру с 2015 года. Занимал должности следователя и старшего следователя территориальных следственных отделов следственного управления, замруководителя СО по Советскому району Орла, замруководителя отдела по расследованию особо важных дел, замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел в аппарате следственного управления.