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9:30, 12 сентября 2023 года Орловский художник пишет иконы для храмов Донбасса Сергей Дурницкий начал работу после сюжета, в котором показали сожженные храмы Волновахи.





Кромской иконописец Сергей Дурницкий написал уже восемь икон для заброшенных храмов Донбасса. Начал эту работу после сюжета, в котором показали сожженные церкви Волновахи. В одном из них сохранилась икона Николая Чудотворца. Автора поблагодарили в одной из фронтовых газет.



Художник 20 лет писал иконы для сельских храмов Орловщины. В выходные дни иконописец собирает пожертвования от прихожан. Собранные средства уходят на закупку красок и создание новых икон.









Эльза Ахмедбекова



