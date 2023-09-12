Орловский художник пишет иконы для храмов Донбасса
Сергей Дурницкий начал работу после сюжета, в котором показали сожженные храмы Волновахи.
Кромской иконописец Сергей Дурницкий написал уже восемь икон для заброшенных храмов Донбасса. Начал эту работу после сюжета, в котором показали сожженные церкви Волновахи. В одном из них сохранилась икона Николая Чудотворца. Автора поблагодарили в одной из фронтовых газет.
Художник 20 лет писал иконы для сельских храмов Орловщины. В выходные дни иконописец собирает пожертвования от прихожан. Собранные средства уходят на закупку красок и создание новых икон.