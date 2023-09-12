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9:00, 12 сентября 2023 года В Орле несовершеннолетний водитель спровоцировал ДТП с пострадавшей Авария случилась вечером 11 сентября.



Фото: УГИБДД России по Орловской области

Накануне в девятом часу вечера в районе дома №56 по Московскому шоссе произошло ДТП с участием отечественных легковушек. По предварительным данным регионального УГИБДД, 17-летний водитель ВАЗ-21101, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречной "Ладой Приорой". От удара "Приора" врезалась в столб.



60-летняя пассажирка "Приоры" получила травмы и была госпитализирована в областную клиническую больницу.



За прошедшие сутки на территории региона произошло 15 ДТП, пострадал один человек.





Артем Ежаков



