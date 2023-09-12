Орловцы выбирают народного участкового

Стартовал первый этап одноименного ведомственного конкурса.
Фото: архив "Вести-Орел"
По 20 сентября в Орловской области проходит первый этап конкурса "Народный участковый – 2023". Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В борьбу вступили 17 участковых, несущих службу в городах и сельских районах Орловщины. Их анкеты размещены в специальном разделе на сайте ведомства, там же можно проголосовать за выбранного правоохранителя.
Стаж конкурсантов составляет не менее трех лет, участковые не имеют дисциплинарных взысканий.
Участники с наибольшим количеством голосов попадут во второй тур, где определится имя лучшего участкового региона. Он представит регион на всероссийском этапе конкурса.
Напомним, что в прошлом году народным участковым региона стала капитан полиции из Мценска Елена Белова.