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8:30, 12 сентября 2023 года

Орловцы выбирают народного участкового

Стартовал первый этап одноименного ведомственного конкурса.

Фото: архив "Вести-Орел"

По 20 сентября в Орловской области проходит первый этап конкурса "Народный участковый – 2023". Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В борьбу вступили 17 участковых, несущих службу в городах и сельских районах Орловщины. Их анкеты размещены в специальном разделе на сайте ведомства, там же можно проголосовать за выбранного правоохранителя.

Стаж конкурсантов составляет не менее трех лет, участковые не имеют дисциплинарных взысканий.

Участники с наибольшим количеством голосов попадут во второй тур, где определится имя лучшего участкового региона. Он представит регион на всероссийском этапе конкурса.

Напомним, что в прошлом году народным участковым региона стала капитан полиции из Мценска Елена Белова.


Артем Ежаков
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