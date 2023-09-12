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21:00, 11 сентября 2023 года Под Орлом прошел ежегодный фестиваль "Сабуровская крепость" Мероприятие открыла Божественная литургия.





Реконструкция боя отечественной войны объединила Липецких, Брянских и Тульских специалистов, а красноармейцы из Мытищ Московской области "воевали" на фестивале целыми семьями. Реконструированные костюмы и боевое оружие дополнили картину. Юных посетителей ждали старинные аттракционы и забавы, конные состязания, мастер-классы, сладости. Угощения представили орловские подворья и гости региона, а мастерством валяния валенок поделились воронежские виртуозы. Не обошелся фестиваль и без гастрономических нот: полевая кухня и кулинарные изыски удивили орловцев. Фестиваль сопровождал праздничный концерт лучших творческих коллективов, а завершили праздник военной истории певец Александр Ягья и фантастический салют под композицию Михаила Глинки.









Александра Бахтина



