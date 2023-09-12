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6:00, 12 сентября 2023 года Народные приметы: почему 12 сентября нельзя заводить кошку В народном календаре 12 сентября отмечают праздник - Александр Сытник.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Сытником день Александра на Руси прозвали за то, что 12 сентября было принято накрывать богатый стол, собирать гостей, устраивать пир.



Что нельзя делать в этот день:



⁃ В этот день нельзя заводить кошку или приносить котят. Это привлечет несчастье;

⁃ Нельзя перестилать и сушить постель. Это приведет к кошмарам ночью;

⁃ 12 сентября не лучший день для стрижки - это может вызвать разочарование в какой-либо области жизни;

⁃ Нельзя считать мелочь до обеда — к проблемам с финансами.



Что нужно делать в этот день:

⁃ 12 сентября отличный день для уборки дома, в этот день нельзя "вымести" счастье из дома;

⁃ Хороший день для заключения брака, предки верили, что семья созданная в этот день будет счастливой;

⁃ Отличный день, чтобы завести домашнее животное, например щенка, он принесёт в дом радость и счастье.





Александра Бахтина



