вторник 12.09.2023 06:05:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

6:00, 12 сентября 2023 года

Народные приметы: почему 12 сентября нельзя заводить кошку

В народном календаре 12 сентября отмечают праздник - Александр Сытник.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Сытником день Александра на Руси прозвали за то, что 12 сентября было принято накрывать богатый стол, собирать гостей, устраивать пир.

Что нельзя делать в этот день:

⁃ В этот день нельзя заводить кошку или приносить котят. Это привлечет несчастье;
⁃ Нельзя перестилать и сушить постель. Это приведет к кошмарам ночью;
⁃ 12 сентября не лучший день для стрижки - это может вызвать разочарование в какой-либо области жизни;
⁃ Нельзя считать мелочь до обеда — к проблемам с финансами.

Что нужно делать в этот день:
⁃ 12 сентября отличный день для уборки дома, в этот день нельзя "вымести" счастье из дома;
⁃ Хороший день для заключения брака, предки верили, что семья созданная в этот день будет счастливой;
⁃ Отличный день, чтобы завести домашнее животное, например щенка, он принесёт в дом радость и счастье.


Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.