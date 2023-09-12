Народные приметы: почему 12 сентября нельзя заводить кошку

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6:00, 12 сентября 2023 года
Народные приметы: почему 12 сентября нельзя заводить кошкуВ народном календаре 12 сентября отмечают праздник - Александр Сытник.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Сытником день Александра на Руси прозвали за то, что 12 сентября было принято накрывать богатый стол, собирать гостей, устраивать пир.
Что нельзя делать в этот день:
⁃ В этот день нельзя заводить кошку или приносить котят. Это привлечет несчастье;
⁃ Нельзя перестилать и сушить постель. Это приведет к кошмарам ночью;
⁃ 12 сентября не лучший день для стрижки - это может вызвать разочарование в какой-либо области жизни;
⁃ Нельзя считать мелочь до обеда — к проблемам с финансами.
Что нужно делать в этот день:
⁃ 12 сентября отличный день для уборки дома, в этот день нельзя "вымести" счастье из дома;
⁃ Хороший день для заключения брака, предки верили, что семья созданная в этот день будет счастливой;
⁃ Отличный день, чтобы завести домашнее животное, например щенка, он принесёт в дом радость и счастье.
Александра Бахтина