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20:00, 11 сентября 2023 года В Орле появятся новые дорожные знаки Заседание городской комиссии по обеспечению безопасности прошло в администрации города.



Фото: пресс-служба городской администрации

Начальник ГИБДД УМВД России по Орлу Юрий Капустин на внеочередном заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил, что число происшествий на дорогах снизилось. Уменьшилось и количество погибших – на 20%. А число ДТП с участием несовершеннолетних выросло – их зафиксировано на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Комиссия решила установить дорожный знак "Место остановки автобуса" в районе дома №79 по улице Комсомольской, обустроить искусственные дорожные неровности в районе дома № 42 по улице Березовой, утвердить схему организации движения общественного транспорта по улице Родзевича-Белевича, сообщили в пресс-службе мэрии Орла.



Также будут установлены дорожные знаки "Зона ограничения максимальной скорости 40 км/ч", "Движение грузовых автомобилей запрещено" по улице Лужковской со стороны улицы Половецкой, "Движение запрещено" при въезде на территорию Орловского государственного института культуры со стороны улицы Матросова и дорожный знак "Движение запрещено" по улице Октябрьской перед въездом на придомовую территорию дома №2 по бульвару Победы.















Сергей Силаев



