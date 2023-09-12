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7:00, 12 сентября 2023 года Глава Минэкономразвития Решетников рассказал о росте экономики в 2023 и 2024 годах Конструкция федерального бюджета на 2024-2026 годы является устойчивой.



Фото: пресс-служба правительства России

Максим Решетников обратил внимание на рост инвестиций во втором квартале 2023 года. Показатель увеличился на 12,6%. Прогнозируемые темпы роста экономики в 2023-2024 годах позволяют рассчитывать на сохранение бюджетного импульса.



– Важно, что если в конце прошлого и в начале этого года драйвером были бюджетные инвестиции и бюджет действительно сильно поддержал экономику инфраструктурными проектами, то II квартал – это в первую очередь рост частных инвестиций по разным отраслям экономики, - отметил Решетников.



В настоящее время сборка бюджета входит в финальную стадию, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Внутренний спрос трансформировался в рост нефтегазовых доходов.





Сергей Силаев



