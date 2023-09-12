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5:00, 12 сентября 2023 года

В России повысится качество школьного образования

В стране появились федеральные основные образовательные программы.

Фото: архив

Для ряда предметов эти программы являются обязательными, а с 1 сентября школы по всей стране ориентируются именно на них. "Золотой стандарт" качества знаний детей - уровень, ниже которого не могут дать знания ребенку, независимо от места учебы.

Особое внимание будет уделяться гуманитарным наукам, формирующим мировоззрение человека и его ценности. Также в планах ввести федеральную рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. Ранее вступили в силу нормы закона, которые предусматривают порядок разработки учебников. Права на книги принадлежат стране, госзаказ на разработку учебников и пособий делает Минпросвещения, а утверждает авторский коллектив.

Как рассказали в пресс-службе Государственной Думы Российской Федерации, у решений есть ряд плюсов:

• Единство получаемых знаний, методов и результатов обучения;
• Уменьшение количества ошибок в учебниках. За счет экономии на авторском вознаграждении книги будут стоить дешевле;
• На экзаменах будут только те вопросы, которые школьники изучали в течение обучения;
• При необходимости станет легче переходить из школы в школу.


Сергей Силаев
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