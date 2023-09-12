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3:00, 12 сентября 2023 года Орловцев пригласили на презентацию сборника орловского писателя Алексея Кондратенко Мероприятие пройдет в Бунинке.



Фото: орловский дом литераторов

Жителей Орла и области пригласили на презентацию сборника очерков писателя-краеведа Алексея Кондратенко "С боем мы взяли Орел!". Об этом сообщили в соцсетях орловского дома литераторов.



Под одной обложкой впервые собраны документальные, литературно-исторические очерки о талантливых авторах, которые смогли найти слова, которые звали в бой их современников. Вход на мероприятие свободный.





Сергей Силаев



