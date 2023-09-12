Орловская область поучаствует в акции "Цифровой диктант"
Она пройдет с 29 сентября по 15 октября.
Фото: https://digitaldictation.ru/
Участниками акции станут жители всех регионов страны. Она пройдет в сети Интернет.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, диктант позволит орловцам узнать о новых технологиях, сервисах и продуктах, а также сформировать траекторию повышения цифровой грамотности.
Диктант состоит из тестов, разработанных для разных возрастных категорий: детей (7-13 лет). Подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60+). Каждое тестирование включает четыре смысловых блока. Они посвящена основам цифрового потребления, цифровым компетенциям, цифровой безопасности и новым технологиям.