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1:30, 12 сентября 2023 года Орловская область поучаствует в акции "Цифровой диктант" Она пройдет с 29 сентября по 15 октября.



Фото: https://digitaldictation.ru/

Участниками акции станут жители всех регионов страны. Она пройдет в сети Интернет.



Как рассказали в пресс-службе областного правительства, диктант позволит орловцам узнать о новых технологиях, сервисах и продуктах, а также сформировать траекторию повышения цифровой грамотности.



Диктант состоит из тестов, разработанных для разных возрастных категорий: детей (7-13 лет). Подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60+). Каждое тестирование включает четыре смысловых блока. Они посвящена основам цифрового потребления, цифровым компетенциям, цифровой безопасности и новым технологиям.





Сергей Силаев



