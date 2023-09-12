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8:00, 12 сентября 2023 года Месячник безопасности проходит в школах Орловской области Главная цель мероприятия – профилактика происшествий с участием детей.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В рамках открытых уроков, бесед, конкурсов и викторин сотрудники МЧС рассказывают о правилах безопасного поведения дома и на улице. Также школьникам напоминают правила пожарной безопасности.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, юных орловцев информируют и о том, как вести себя при возникновении пожара и учат обращению с огнетушителями.





Сергей Силаев



