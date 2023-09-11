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17:00, 11 сентября 2023 года Орловцам прокомментировали новые правила проезда в поездах Они вступили в силу с 1 сентября.



Фото: архив "Вести-Орел"

С началом осени вступили в силу новые правила в поездах. В частности, одним из нововведений стало то, что пассажир, купивший место на нижнюю полку, обязан в определенное время предоставить место у столика попутчику с верхней полки.



Как сообщили РИА "Новости" в Минтрансе, данный пункт внесен в связи с многочисленными жалобами проезжающих на верхних полках, не имеющих возможность воспользоваться столом. Правило поможет проводнику урегулировать возможные споры.



Также уточняется, что можно избежать запрета на громкую музыку – достаточно, чтобы попутчики не жаловались.





