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17:00, 11 сентября 2023 года

Орловцам прокомментировали новые правила проезда в поездах

Они вступили в силу с 1 сентября.

Фото: архив "Вести-Орел"

С началом осени вступили в силу новые правила в поездах. В частности, одним из нововведений стало то, что пассажир, купивший место на нижнюю полку, обязан в определенное время предоставить место у столика попутчику с верхней полки.

Как сообщили РИА "Новости" в Минтрансе, данный пункт внесен в связи с многочисленными жалобами проезжающих на верхних полках, не имеющих возможность воспользоваться столом. Правило поможет проводнику урегулировать возможные споры.

Также уточняется, что можно избежать запрета на громкую музыку – достаточно, чтобы попутчики не жаловались.
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