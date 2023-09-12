В Орле обсудили лечение онкологических заболеваний
На базе больницы Семашко прошла научная конференция.
Фото: соцсети больницы Семашко
На базе орловской больницы Семашко прошла научно-практическая конференция, посвященная вопросам эндоскопической диагностики и лечения рака желудочно-кишечного тракта. В мероприятии поучаствовали руководитель департамента здравоохранения региона Игорь Петчин, его заместитель Дмитрий Пух, главные врачи и врачи-эндоскописты Орловской области.
Как рассказали в социальных сетях больницы Семашко, участники конференции обменялись опытом проведения эндоскопических исследований и операций, а также обсудили аспекты деятельности эндоскопической службы и техники проведения оперативных вмешательств.