Главная » Новости



18:30, 11 сентября 2023 года Орловчанки завоевали семь наград на домашнем боксерском кубке Две медали – высшей пробы.



Фото: "ProSport57"

В Орле прошел открытый Кубок региона по боксу среди девушек "Осенний вызов – 2023". Соревнование было юбилейным – прошло в десятый раз. За награды боролись более 200 спортсменок из 34 регионов страны. Об этом сообщает сообщество "ProSport57" в "ВКонтакте".



Честь Орловщины отстаивали 10 девушек. По итогам боев Светлана Тувакова и Анастасия Ковалева взяли по золоту, Ксения Башакина, Анастасия Батова и Виктория Ковалева завоевали серебро, бронзовые медали у Ангелины Савеловой и Маргариты Демидовой.



Бои стали для девушек отборочными на Всероссийские соревнования "Олимпийские надежды".





Артем Ежаков



