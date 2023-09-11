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18:00, 11 сентября 2023 года

Молодые специалисты пополнили штат орловской больницы Семашко

Коллектив медчреждения дал коллегам слова напутствия.

Фото: БУЗ ОО БСМП им Н.А. Семашко

Молодые специалисты, для которых больница имени Семашко стала первым местом работы, получили напутствие от коллег. Коллектив медучреждения пополнили медицинские сестры Азиззода Хайрулло, Алина Гнедкова, Сабрина Исоева, Анастасия Проскурина и медбрат Никита Комаров пришли на работу после базового медколледжа.

Владислав Забудько после прохождения ординатуры пополнил ряды кардиологов. Началом его трудового маршрута тоже стала больница Семашко, работу в которой он начинал с должности санитара.





Артем Ежаков
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