Жители Орловщины могут бесплатно отправить посылку в зону СВО

|
|понедельник 11.09.2023 18:09:52
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
17:30, 11 сентября 2023 года
Жители Орловщины могут бесплатно отправить посылку в зону СВОЭто можно сделать с помощью "Почты России".
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
При оформлении посылки нужно указать фамилию, имя и отчество адресата, номер войсковой части, индекс 103 400 и адрес – город Москва, 103 400.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, число посылок не ограничено, но вес каждой не должен превышать 10 килограммов. Плату с отправителей посылок в зону СВО не взимают.
Сергей Силаев
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.