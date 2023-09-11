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17:30, 11 сентября 2023 года Жители Орловщины могут бесплатно отправить посылку в зону СВО Это можно сделать с помощью "Почты России".



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

При оформлении посылки нужно указать фамилию, имя и отчество адресата, номер войсковой части, индекс 103 400 и адрес – город Москва, 103 400.



Как сообщили в пресс-службе областного правительства, число посылок не ограничено, но вес каждой не должен превышать 10 килограммов. Плату с отправителей посылок в зону СВО не взимают.





Сергей Силаев



