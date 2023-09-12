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19:30, 11 сентября 2023 года Владимир Путин поблагодарил орловскую чиновницу Президент РФ отметил ее добросовестную работу.
Фото: Kremlin.ru
Начальнику управления по делопроизводству, организационной и кадровой работе администрации Колпнянского района Орловской области Романовой Галине Михайловне объявлена благодарность Президента Российской Федерации.
Указ подписан главой государства Владимиром Путиным. Он отметил достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу чиновницы. Артем Ежаков
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