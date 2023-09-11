Жителя Мценска заключили под стражу за убийство новой знакомой
В преступлении обвиняется 25-летний молодой человек.
Фото: СУ СК РФ по Орловской области
Следственные органы расследуют уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Мценска, которого обвиняют в убийстве. Предварительно установлено, что 4 сентября 2023 года ранее судимый орловец познакомился в Мценске с 58-летней женщиной и начал распивать с ней спиртное.
Как сообщили в СУ СК РФ по Орловской области, между парнем и женщиной возник конфликт, в ходе которого потерпевшую задушили. Тело родственники обнаружили спустя несколько дней. Мужчину задержали и допросили, он сознался в содеянном.
– Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают оперативное сопровождение данного уголовного дела, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.