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15:30, 11 сентября 2023 года Жителя Мценска заключили под стражу за убийство новой знакомой В преступлении обвиняется 25-летний молодой человек.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы расследуют уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Мценска, которого обвиняют в убийстве. Предварительно установлено, что 4 сентября 2023 года ранее судимый орловец познакомился в Мценске с 58-летней женщиной и начал распивать с ней спиртное.



Как сообщили в СУ СК РФ по Орловской области, между парнем и женщиной возник конфликт, в ходе которого потерпевшую задушили. Тело родственники обнаружили спустя несколько дней. Мужчину задержали и допросили, он сознался в содеянном.



– Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают оперативное сопровождение данного уголовного дела, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Сергей Силаев



