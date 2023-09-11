Пять орловских педагогов получат президентские премии
Об этом рассказал глава регдепартамента образования Алексей Карлов.
Фото: архив "Вести-Орел"
Премии Президента РФ удостоены пять педагогов из Орловской области. По 200 тысяч рублей получат учитель биологии лицея №4 города Орла Ирина Морозова, учитель основ религиозных культур и светской этики и основ духовно-нравственных культур народов России школы №35 города Орла Ирина Самойлова, учитель технологии средней школы №2 города Мценска Ольга Старых, учитель физики и информатики Троицкой средней школы Орловского муниципального округа Евгений Сурков, учитель русского языка и литературы Орловской общеобразовательной школы для обучающихся с ОВЗ Татьяна Ровенская.
Об успехе орловских педагогов сообщил глава регдепартамента образования Алексей Карлов.