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15:00, 11 сентября 2023 года Орловчанка лишилась 445 тысяч рублей при покупке иномарки Женщина нарвалась на мошенников.



Фото: архив "Вести-Орел"

Жительница Северного района Орла нарвалась на мошенников, покупая машину. На одном из сайтов она нашла объявление о продаже иномарки за 445 тысяч рублей. Пообщавшись с продавцом в мессенджере, женщина перевела деньги. Орловчанке сообщили, что машина якобы находится на Дальнем Востоке, пообещав перегнать иномарку. После получения денег продавец пропал.



Как сообщили в областном УМВД, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.





Артем Ежаков



