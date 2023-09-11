Орловчанка лишилась 445 тысяч рублей при покупке иномарки
Женщина нарвалась на мошенников.
Фото: архив "Вести-Орел"
Жительница Северного района Орла нарвалась на мошенников, покупая машину. На одном из сайтов она нашла объявление о продаже иномарки за 445 тысяч рублей. Пообщавшись с продавцом в мессенджере, женщина перевела деньги. Орловчанке сообщили, что машина якобы находится на Дальнем Востоке, пообещав перегнать иномарку. После получения денег продавец пропал.
Как сообщили в областном УМВД, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.