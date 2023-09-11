Главная » Новости



14:00, 11 сентября 2023 года На Орловщине приостановили более двух тысяч исполнительных производств в отношении участников СВО Об этом сообщили в региональном УФССП.



Фото: архив "Вести-Орел"

В соответствии с законодательством исполнительные производства в отношении участников специальной военной операции подлежат приостановлению. Об этом напомнили в орловском управлении ФССП. Исключение составляют исполнительные производства по алиментам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.



В Орловской области приостановили более двух тысяч исполнительных производств в отношении участников СВО.

"После заключения контракта для приостановления исполнительного производства необходимо направить в подразделение судебных приставов территориального органа ФССП России по месту ведения исполнительного производства любым удобным способом, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), соответствующее ходатайство", – сообщили в ФССП.





Артем Ежаков



