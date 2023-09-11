В Орловской области намолотили 3,3 миллиона тонн зерна
В регионе продолжается уборочная кампания.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловскими аграриями в текущую уборочную кампанию убрано 666,6 тысячи гектаров озимых и яровых зерновых культур, намолочено 3,3 миллиона тонн зерна. Цифры приводит тг-канал "Телеграммы из Орла".
Озимая пшеница убрана с площади 279,6 тысячи гектаров, намолочено больше полутора миллионов тонн. Яровая пшеница намолочена в объеме 737,4 тысячи тонн. Озимого и ярового ячменя намолочено 826,2 тысячи тонн.
Одновременно с уборочной кампанией в области идет сев озимых культур. Посеяно 58,1 тысячи гектаров озимого рапса и 94,3 тысячи гектаров озимых зерновых.