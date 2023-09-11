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11:30, 11 сентября 2023 года Орловская прокуратура заинтересовалась видеообращением жителей дома на Раздольной Ведомство проводит проверку.



Фото: архив "Вести-Орел"

По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина организована проверка по размещенному в интернете видеообращению жителей дома №72 по улице Раздольной в Орле. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.



В ролике говорится, что отмостка здания находится в ненадлежащем состоянии, подвал дома заливается, вода подмывает фундамент, а управляющая компания "ЖЭУ №22" на жалобы жителей не реагирует.



Ведомство проверит соблюдение законодательства и даст оценку действиям (бездействию) УК. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.



Проверку проведут с привлечением уполномоченных органов контроля. Ее ход и результаты поставлены на контроль прокуратуры.





Артем Ежаков



