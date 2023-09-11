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11:30, 11 сентября 2023 года

Орловская прокуратура заинтересовалась видеообращением жителей дома на Раздольной

Ведомство проводит проверку.

Фото: архив "Вести-Орел"

По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина организована проверка по размещенному в интернете видеообращению жителей дома №72 по улице Раздольной в Орле. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

В ролике говорится, что отмостка здания находится в ненадлежащем состоянии, подвал дома заливается, вода подмывает фундамент, а управляющая компания "ЖЭУ №22" на жалобы жителей не реагирует.

Ведомство проверит соблюдение законодательства и даст оценку действиям (бездействию) УК. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Проверку проведут с привлечением уполномоченных органов контроля. Ее ход и результаты поставлены на контроль прокуратуры.


Артем Ежаков
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