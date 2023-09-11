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13:30, 11 сентября 2023 года Молодой туляк обокрал счета двух орловчанок Деньги мужчина переводил третьей девушке.



Фото: архив "Вести-Орел"

23-летний житель Тульской области подозревается орловскими полицейскими в двух кражах. Первой потерпевшей стала администратор хостела. Фигурант попросил девушку дать ему воспользоваться ее телефоном. Получив в руки гаджет, туляк вывел с чужого счета 9200 рублей. Таким же способом подозреваемый обокрал другую девушку. С ней он познакомился в баре. Ущерб составил 14 тысяч рублей.



Как сообщили в областном УМВД, деньги мужчина переводил своей подруге, говоря, что они принадлежат ему. Похищенное туляк потратил.



Фигурант не стал отпираться. Ущерб он возместил. Суда мужчина дожидается под подпиской о невыезде.





Артем Ежаков



