Молодой туляк обокрал счета двух орловчанок

23-летний житель Тульской области подозревается орловскими полицейскими в двух кражах. Первой потерпевшей стала администратор хостела. Фигурант попросил девушку дать ему воспользоваться ее телефоном. Получив в руки гаджет, туляк вывел с чужого счета 9200 рублей. Таким же способом подозреваемый обокрал другую девушку. С ней он познакомился в баре. Ущерб составил 14 тысяч рублей.
Как сообщили в областном УМВД, деньги мужчина переводил своей подруге, говоря, что они принадлежат ему. Похищенное туляк потратил.
Фигурант не стал отпираться. Ущерб он возместил. Суда мужчина дожидается под подпиской о невыезде.