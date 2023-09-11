Более девяти тысяч орловцев злоупотребляют алкоголем
Проблема в регионе стоит достаточно остро.
11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Ему уже более века. Инициатива принадлежала православной церкви, которую поддержало государство.
В Орловской области достаточно остро стоят проблемы пьянства и алкоголизма. На официальном учете в областном наркологическом диспансере состоит более девяти тысяч человек, злоупотребляющих алкоголем. Об этом сообщила заведующая отделением профилактики медучреждения Ольга Прыткова. Часть из них имеет зависимость, другая находится в пограничном состоянии – то есть в предзаболевании.
Треть наблюдаемых составляют женщины. Есть под наблюдением и несовершеннолетние – это 15 человек.
Сегодня в орловском наркодиспансере проходит День открытых дверей. До 17:00 специалисты могут проконсультировать пришедших по вопросам алкозависимости.