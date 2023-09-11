Главная » Новости



11:00, 11 сентября 2023 года Более девяти тысяч орловцев злоупотребляют алкоголем Проблема в регионе стоит достаточно остро.





11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Ему уже более века. Инициатива принадлежала православной церкви, которую поддержало государство.



В Орловской области достаточно остро стоят проблемы пьянства и алкоголизма. На официальном учете в областном наркологическом диспансере состоит более девяти тысяч человек, злоупотребляющих алкоголем. Об этом сообщила заведующая отделением профилактики медучреждения Ольга Прыткова. Часть из них имеет зависимость, другая находится в пограничном состоянии – то есть в предзаболевании.



Треть наблюдаемых составляют женщины. Есть под наблюдением и несовершеннолетние – это 15 человек.



Сегодня в орловском наркодиспансере проходит День открытых дверей. До 17:00 специалисты могут проконсультировать пришедших по вопросам алкозависимости.





Елена Литинская



