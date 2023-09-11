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10:30, 11 сентября 2023 года В Покровском районе благоустраивают сквер имени Сергея Оловенникова Работы идут в рамках «Народного бюджета».



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В Покровском районе Орловской области продолжается благоустройство сквера, названного в честь Сергея Оловенникова. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", работы на общественной территории стали возможны после победы района в конкурсном отборе инициативных проектов в рамках программы "Народный бюджет".



Проект оценивается в 2,1 миллиона рублей. Подрядчик закончил устройство тротуаров, асфальтирование проезжей части, устройство дорожек, установку скамеек и монтаж освещения.



Сергей Николаевич Оловенников – земский деятель и благотворитель, который в своем имении в самом начале XX столетия открыл бесплатную народную библиотеку и сам же ею руководил.





Артем Ежаков



