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9:30, 11 сентября 2023 года

Ученики Моховской школы постигают знания на интерактивном оборудовании

Помог национальный проект "Образование".


В Моховской средней школе обучаются 95 детей. Образовательный процесс для них стал разнообразнее.

Рекордно короткий срок занял ремонт спортзала – чуть больше месяца. Был покрашен потолок, полы, заменено отопление. Закуплено новое спортивное оборудование.

В школе уже пользуются интерактивными досками. Цифровая образовательная среда пришла в школу в этом году. В рамках нацпроекта "Образование" получили интерактивный комплекс.

Всего в этом году на развитие образования в Залегощенском районе выделена беспрецедентная сумма – девять миллионов рублей. Во всех школах проведен косметический ремонт, установлены системы видеонаблюдения и оповещения. Открыта десятая "Точка роста".

Уже готова проектно-сметная документация на две школы – Павловскую и Нижне-Залегощенскую. Отремонтировать их хотят в следующем году.
 



Евгения Пьянова
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