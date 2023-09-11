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9:30, 11 сентября 2023 года Ученики Моховской школы постигают знания на интерактивном оборудовании Помог национальный проект "Образование".





В Моховской средней школе обучаются 95 детей. Образовательный процесс для них стал разнообразнее.



Рекордно короткий срок занял ремонт спортзала – чуть больше месяца. Был покрашен потолок, полы, заменено отопление. Закуплено новое спортивное оборудование.



В школе уже пользуются интерактивными досками. Цифровая образовательная среда пришла в школу в этом году. В рамках нацпроекта "Образование" получили интерактивный комплекс.



Всего в этом году на развитие образования в Залегощенском районе выделена беспрецедентная сумма – девять миллионов рублей. Во всех школах проведен косметический ремонт, установлены системы видеонаблюдения и оповещения. Открыта десятая "Точка роста".



Уже готова проектно-сметная документация на две школы – Павловскую и Нижне-Залегощенскую. Отремонтировать их хотят в следующем году.





Евгения Пьянова



