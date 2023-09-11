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9:00, 11 сентября 2023 года

Почти 200 донецких детей приехали на трехнедельный отдых в Орловскую область

Ребят принял лагерь "Лесная поляна".

Фото: архив "Вести-Орел"

196 детей из ДНР приехали на отдых в Орловскую область. В лагере "Лесная поляна" открыла свою работу пятая смена. Она направлена на патриотическое воспитание и носит название "Дорогами поколений". Смена продлится 21 день.

Ребят ждет интересная и насыщенная программа: экскурсии, посещение достопримечательностей Орловщины и другие увлекательные мероприятия. Дети смогут поучиться игре на гитаре, узнать секреты фотографии, попробовать себя в танцах, отдохнуть в игровой комнате, позаниматься спортом.

Только в августе "Лесная поляна" приняла 90 детей из Троицкого района ЛНР. Еще 54 отдыхали летом в лагере "Мечта".
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