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8:30, 11 сентября 2023 года

11 сентября два десятка домов Орла останутся без горячей воды

Ограничения затронут Заводской район.

Фото: архив "Вести-Орел"

Сегодня в Орле с 9:00 до 20:00 в связи с плановыми ремонтными работами на теплосетевом оборудовании будет ограничено горячее водоснабжение двух десятков домов. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Квадра".

Речь идет о следующих адресах:

• ул. Гагарина, 49, 51;
• ул. Розы Люксембург, 52, 54;
• ул. Нормандия-Неман, 93, 99, 101;
• ул. Левый берег Оки, 51, 51а;
• ул. Черкасская, 13, 15, 64, 64а, 66, 72, 74, 75, 76, 79, 81, 83;
• пер. Воскресенский 38.


Артем Ежаков
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