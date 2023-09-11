11 сентября два десятка домов Орла останутся без горячей воды
Ограничения затронут Заводской район.
Фото: архив "Вести-Орел"
Сегодня в Орле с 9:00 до 20:00 в связи с плановыми ремонтными работами на теплосетевом оборудовании будет ограничено горячее водоснабжение двух десятков домов. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Квадра".
Речь идет о следующих адресах:
• ул. Гагарина, 49, 51;
• ул. Розы Люксембург, 52, 54;
• ул. Нормандия-Неман, 93, 99, 101;
• ул. Левый берег Оки, 51, 51а;
• ул. Черкасская, 13, 15, 64, 64а, 66, 72, 74, 75, 76, 79, 81, 83;
• пер. Воскресенский 38.