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22:30, 10 сентября 2023 года

Более половины избирателей приняли участие в выборах губернатора Орловской области

О начале подсчета голосов в эфире "Россия 24" рассказала Анна Боева.


Избирательный участок №124 в орловской шахматно-шашечной школе закрылся ровно в 20:00. Сразу здесь начался подсчет голосов. По словам нашего корреспондента Анны Боевой, явка на участке довольно высокая, как и в целом по области.

Как сообщил в прямом эфире телеканала "Россия 24" Андрей Клыков, перед окончанием голосования явка избирателей составила около 55%. Во время прямого включения Анна Боева рассказала, что в выборах губернатора могли принять участие более 550 тысяч жителей Орловской области.


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