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21:48, 10 сентября 2023 года Выборы губернатора Орловской области прошли спокойно Такую оценку Андрей Клычков дал в эфире телеканала "Россия 24".





На всех 682 избирательных участках в Орловской области было организовано видео-наблюдение. Более 1400 наблюдателей от общественной палаты контролировали ход голосования.



Все заявления о нарушениях проверялись и не нашли своего подтверждения, сказал в эфире телеканала «Россия 24» Андрей Клычков. По его словам, за полчаса до закрытия избирательных участков явка составила около 55% от общего числа избирателей. Ведущий Дмитрий Щугорев сообщил предварительные итоги голосования.





Вести-Орёл



