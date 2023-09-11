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19:30, 10 сентября 2023 года 85-летний наблюдатель работает на выборах губернатора Орловской области До закрытия избирательных участков осталось менее часа.



Фото: тг-канал Избирательной комиссии Орловской области

На избирательном участке в городе Ливны за голосованием наблюдает 85-летий Юрий Иванович Жуковин. Как мы уже сообщали, также за ходом выборов тщательно следят в ситуационном центре в Фундаментальной библиотеке Орловского госуниверситета. От общественного совета здесь работают 1400 человек. Нарушений законодательства, которые могли бы повлиять на результаты выборов – нет.



10 сентября в Орловской области проходит заключительный день голосования на выборах губернатора. Участки закроются в 20:00, и избирком приступит к подсчету голосов.





Вести-Орёл



