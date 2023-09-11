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17:35, 10 сентября 2023 года

Колпнянский район лидирует по явке на выборы губернатора Орловской области

Таковы данные на 15:00 10 сентября.


Облизбирком опубликовал данные по явке на выборы губернатора Орловской области. К 15:00 в заключительный день голосования лидирует Колпнянский район – здесь пришли голосовать 91,12% избирателей. Следом идет Знаменский район с показателем в 87,30%. Тройку лидеров закрывает Болховский район – 84,17%. Также явку за 80% показали в Сосковском районе – 83,55%.

В районах Орла явка составляет от 30,01% до 38,76% соответственно.

Напомним, что общий показатель явки в Орловской области на указанное время составил 50,07%.





Артем Ежаков
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