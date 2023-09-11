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17:30, 10 сентября 2023 года

В Орловской области тщательно наблюдают за ходом выборов

Для этого действует ситуационный центр.


10 сентября в Орловской области проходит заключительный день голосования на выборах губернатора. Участки закроются в 20:00, и избирком приступит к подсчету голосов. Сегодня свое избирательное право реализовали кандидат от "Новых людей" Светлана Ковалева и кандидат от КПРФ Андрей Клычков.

За ходом выборов тщательно наблюдают в ситуационном центре. По последним данным, сюда поступило две тысячи обращений. Нарушения мелкие. Чаще всего благодарят за организацию выборов. От общественного совета здесь работают 1400 человек.

Никаких нарушений законодательства, которые могли бы повлиять на результаты выборов – нет.
 



Мария Семак
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