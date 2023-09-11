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16:50, 10 сентября 2023 года

В Дмитровском районе ремонтируют восьмикилометровый участок дороги

Реконструкцию проходит трасса "Комаричи – Дмитровск" – Девятино" – Упорой.

Фото: региональный информационный портал

В рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" в Дмитровском районе продолжается реконструкция восьмикилометрового участка автодороги "Комаричи – Дмитровск" – Девятино" – Упорой. Подрядчиком выступает АО "Брянскавтодор". Работы он планирует завершить до 23 ноября.

Как сообщает региональный информационный портал, сейчас на объекте почти выполнены подготовительные работы по вырубке деревьев и корчевке пней, а также работы по восстановлению и разбивке трассы. Также ведутся работы по устройству выравнивающего слоя из щебня и нижнего слоя покрытия.





Артем Ежаков
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