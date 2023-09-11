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16:16, 10 сентября 2023 года Три орловских предприятия сумели сэкономить больше 100 миллионов рублей благодаря нацпроекту Помогает введение бережливых технологий.



Фото: архив "Вести-Орел"

В рамках нацпроекта «Производительность труда» орловские предприятия повышают выработку, сокращают производственные запасы и длительность производственных процессов. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", внедрение бережливых технологий на трех предприятиях помогло совокупно сэкономить более 100 миллионов рублей. Компания "Империал" сумела сохранить 36,5 миллиона рублей, "Мценскпрокат" – 34,9 миллиона, "Артстрой" – 31,6 миллиона рублей.



Полученный опыт будет распространен. За время реализации в регионе нацпроекта его участниками стали 37 предприятий базовых сфер промышленности – машиностроения, металлургии, приборостроения и электроники, производства строительных материалов, пищевой промышленности, строительства и торговли.





Артем Ежаков



