Орловский "Кванториум" познакомил детей участников СВО с миром исследований
В технопарке провели экскурсию для ребят.
Фото: мэрия Орла
Около 30 детей из семей участников специальной военной операции сходили на экскурсию в технопарк "Кванториум". Ребята побывали в "Квант-музее", где им рассказали о физических и химических процессах, геометрических загадках. Как сообщили в мэрии Орла, один из посетителей сам ответил почти на все вопросы экскурсовода.
Также дети сами создали открытки со светодиодами для своих отцов.