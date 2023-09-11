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16:30, 10 сентября 2023 года Орловский "Кванториум" познакомил детей участников СВО с миром исследований В технопарке провели экскурсию для ребят.



Фото: мэрия Орла

Около 30 детей из семей участников специальной военной операции сходили на экскурсию в технопарк "Кванториум". Ребята побывали в "Квант-музее", где им рассказали о физических и химических процессах, геометрических загадках. Как сообщили в мэрии Орла, один из посетителей сам ответил почти на все вопросы экскурсовода.







Также дети сами создали открытки со светодиодами для своих отцов.





Артем Ежаков



