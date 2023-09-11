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15:00, 10 сентября 2023 года

Орловский центр общественного наблюдения за выборами принял две тысячи обращений

В работе задействованы юристы, группа мобильного реагирования на внештатные ситуации, специалисты по взаимодействию с наблюдателями.

Фото: Мария Семак

В ситуационный центр общественного наблюдения за выборами в Фундаментальной библиотеке Орловского госуниверситета поступило две тысячи обращений. Выявляются мелкие, совсем не значительные нарушения. Чаще – благодарят за организацию выборов.

Напомним, что в работе задействованы юристы, группа мобильного реагирования на внештатные ситуации, специалисты по взаимодействию с наблюдателями. Порядка 1400 наблюдателей работают на избирательных участках.


Напомним, что 10 сентября – последний день выборов губернатора, а также довыборов в представительные органы районов области. По информации ГТРК "Орел", явка на полдень 10 сентября составила 46,5 процента.


Артем Ежаков
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