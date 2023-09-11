Главная » Новости



19:00, 10 сентября 2023 года В городском парке Орла появится новая сцена и амфитеатр Работа по благоустройству общественной территории продолжается.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается благоустройство городского парка. В прошлом году общественная территория победила в народном рейтинговом голосовании. Финансирование превышает 48 миллионов рублей, срок завершения работы – конец октября.



Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в парке укладывают плитку и обустраивают новую сцену. Ее в ходе благоустройства развернут к "поющему" фонтану. Перед сценой расположится амфитеатр из шести рядов скамеек.





Артем Ежаков



