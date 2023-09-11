В октябре пациентов примет отремонтированный Ильинский ФАП

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16:00, 10 сентября 2023 года
В октябре пациентов примет отремонтированный Ильинский ФАПВ Орловской области продолжается модернизация фельдшерско-акушерских пунктов.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области подходит к концу капремонт Ильинского ФАПа Хотынецкой ЦРБ. Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". Подрядчик уже работает над внутренней отделкой медучреждения.
В ФАПе обновлены системы газо-, тепло-, электро- и водоснабжения, заменены оконные блоки, поставлены стеклопакеты, идет облицовка и покраска стен. В самом конце будет установлено новое оборудование.
Капремонт проводится по нацпроекту «Здравоохранение». Финансирование составит 6,5 миллиона рублей. Открытие намечено на октябрь.
Артем Ежаков
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